Подписаться на уведомления
 

Главный сторонник Вашингтона в Баку поддержал военное сотрудничество Азербайджана и Ирана

Автор: Отдел политики 

Азербайджан и ИРИ вполне могут сотрудничать в военной сфере, и это не должно беспокоить никого на Западе, уверен один из главных сторонников Запада и США в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Первая встреча Совместной рабочей группы по военному сотрудничеству между Минобороны Азербайджана и военным ведомством ИРИ вызвала широкий отклик не только в прессе обеих стран, но и зарубежной.

Асим Моллазаде

Комментируя haqqin.az такой повышенный интерес к началу полноценного взаимодействия в сфере оборонной промышленности, политолог и депутат сказал: «США и другие западные страны прежде всего должно беспокоить куда более тесное сотрудничество между Арменией и Ираном. Будучи форпостом другого государства в регионе, Армения наладила стратегические отношения с Ираном во всех областях. Если США видят угрозу своей безопасности со стороны Ирана, то Вашингтону следовало бы отреагировать на армяно-иранский тандем в регионе Южного Кавказа и Ближнего Востока».

Напомнил депутат и о том, что армянские вооруженные формирования вели совместные с «Хезболла» боевые действия в Ливане и Сирии.

По мнению политика, надежным стратегическим военным партнером Азербайджана была и остается Турция, обладающая большим военным потенциалом и являющаяся членом НАТО.

«Наши отношения с Турцией и Грузией служат гарантом стабильности региона Южного Кавказа», - подчеркнул А.Моллазаде.

728 просмотров


Старости
Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»
Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
28 Окт 19° / 14°
29 Окт 23° / 14°
30 Окт 24° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0107 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

В Мали убили миротворцев ООН
Пакистанские спецслужбы освободили похищенного в Азербайджане
США вводят новые санкции против России
И Китай переходит на модель «пожизненного президента» актуальный комментарий
70% товаров на парфюмерном рынке страны - контрафакт
Главный сторонник Вашингтона в Баку поддержал военное сотрудничество Азербайджана и Ирана
На улицах Азербайджана 2 тысячи беспризорных детей наши беды
Азия обогнала США по количеству миллиардеров
Артур Расизаде завершил борьбу за стабильность
В бакинских аптеках подросткам продают наркотики наши факты
Цена на нефть приближается к 60 долларам
Азербайджанцы все сметают с прилавков Праги непутевые заметки Наира Алиева
Азербайджанская армия испытывает мощное оружие? Паника в армянских селах
Тиллерсон признал успешной российскую операцию в Сирии
США вводят новые санкции против Ирана
В Таиланде сожгли тело бывшего короля
Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой
Кению охватили протесты
Брат убил возлюбленного сестры, девушка повесилась Трагедия в Шамкире
На Аляске вынесло на пляж останки загадочного существа
Впервые робот получил гражданство Саудовской Аравии
США ввели санкции против корейских генералов
Россия запустила баллистические ракеты
Пучдемон: досрочных выборов в Каталонии не будет
В Аргентине арестован бывший министр
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться