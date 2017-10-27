Главный сторонник Вашингтона в Баку поддержал военное сотрудничество Азербайджана и Ирана

Азербайджан и ИРИ вполне могут сотрудничать в военной сфере, и это не должно беспокоить никого на Западе, уверен один из главных сторонников Запада и США в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Первая встреча Совместной рабочей группы по военному сотрудничеству между Минобороны Азербайджана и военным ведомством ИРИ вызвала широкий отклик не только в прессе обеих стран, но и зарубежной.

Комментируя haqqin.az такой повышенный интерес к началу полноценного взаимодействия в сфере оборонной промышленности, политолог и депутат сказал: «США и другие западные страны прежде всего должно беспокоить куда более тесное сотрудничество между Арменией и Ираном. Будучи форпостом другого государства в регионе, Армения наладила стратегические отношения с Ираном во всех областях. Если США видят угрозу своей безопасности со стороны Ирана, то Вашингтону следовало бы отреагировать на армяно-иранский тандем в регионе Южного Кавказа и Ближнего Востока».

Напомнил депутат и о том, что армянские вооруженные формирования вели совместные с «Хезболла» боевые действия в Ливане и Сирии.

По мнению политика, надежным стратегическим военным партнером Азербайджана была и остается Турция, обладающая большим военным потенциалом и являющаяся членом НАТО.

«Наши отношения с Турцией и Грузией служат гарантом стабильности региона Южного Кавказа», - подчеркнул А.Моллазаде.