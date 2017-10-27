70% товаров на парфюмерном рынке страны - контрафакт

В редакцию haqqin.az обратилась читательница, которая во время поездки в Швейцарию и Италию была поражена разницей в цене французской парфюмерии там и в Азербайджане. Помада от Dior cтоила в Швейцарии 50-55 евро, тогда как в сетевых магазинах Баку вроде бы такое же косметическое средство продается за 35 евро (70 манатов). Причем на него распространяются сезонные, праздничные и прочие скидки, тогда как в Европе такое обращение с элитной косметикой просто немыслимо.

В целом же в Азербайджане парфюмерия самых известных брендов стоит практически вдвое дешевле, чем в стране-производителе. Но вопрос в том, действительно ли мы получаем ее из этой самой страны-производителя.

Наши соотечественники, попав в парфюмерные магазины Милана, Барселоны или Вены, удивляются: как так, ведь этот французский товар идет через границы ЕС, то есть без таможенных пошлин, а значит должен стоить дешевле, чем у нас. Однако все наоборот: именно в Азербайджане самая брендовая парфюмерия удивительно дешевая.

Так что же нам на самом деле продают, действительно ли это мировые бренды или все же жалкое их подобие – контрафакт?

В офисе сети İDEAL Perfumery&Cosmetics haqqin.az не смогли хоть что-то внятное ответить на этот вопрос. Единственное, что смогла сказать менеджер, представившаяся как Лала ханум, - это то, что все товары к ним поступают «прямо от производителя, от официальных дистрибьюторов, и никаких подозрений в их оригинальности быть не может».

А вот почему их цена в Баку настолько меньше, чем в Берлине или Лиссабоне, менеджер сказать затруднялась.

Некоторые интересные детали ценообразования производителей парфюмерии класса lux раскрыл haqqin.az президент сети Sabina Perfumery & Cosmetics Фуад Шихалиев.

По его словам, такие гранды, как Chanel, Dior, Hugo Boss и другие, цену на духи в Баку, Цюрихе или Риме устанавливают сами. У таких парфюмерных компаний гибкая ценовая политика, и стоимость парфюмерии в Лондоне, Стокгольме, Бишкеке или Катманду устанавливается с учетом критериев покупательской способности населения. Тем не менее вся парфюмерия поступает в эти страны по единым стандартам качества и себестоимости.

Азербайджанский специалист по элитной косметике начисто отрицает, что производитель позволяет себе поставлять разные по качеству товары в богатые и небогатые страны. Скажем, в ЕС - по одним стандартам, а в СНГ - по другим.

«Такие компании очень дорожат своей репутацией. У них нет, как у предприятий классом ниже, заводов в странах третьего мира. С точки зрения рыночной экономики стоимость французской парфюмерии в Баку и бывших советских республиках должна быть выше европейской. Но ценовая политика этих компаний позволяет адаптировать стоимость товара и по уровню покупательской способности», - уверяет Ф.Шихалиев.

А вот у председателя Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюба Гусейнова мнение на этот счет иное. Правда, наш эксперт по потребительским товарам соглашается с тем, что в некоторых странах производителя освобождают от налогов для экспорта своей продукции за рубеж - отсюда и более низкая цена на брендовые духи и помады в Баку.

«Однако это не значит, что в торговой сети, включая бредовые магазины, нет поддельной продукции. Не сомневаюсь, что 70% товаров на парфюмерном рынке страны - контрафакт. К примеру, на упаковке любого парфюмерного изделия должен быть срок производства, но он мало где обозначен. Зачастую отсутствует и штрих-код, в котором зашифрована информация о времени и месте производства. Но вот когда этот код все же присутствует, выясняется, что почти все косметические средства просрочены – потому и проданы в нашу страну с существенной скидкой. Ну а что касается конкретных подделок, то во всем мире знают, что в Китае, Индии и некоторых других азиатских странах фальсификат поставлен буквально на поток. А уж оттуда он попадает в государства СНГ и Восточной Европы», - разъяснил Э.Гусейнов.

Вместе с тем эксперт сообщил, что ССПА намерен в ближайшее время провести расширенный мониторинг качества товаров на рынке парфюмерии - от магазинчиков на привокзальной площади до парфюмерных отделов в моллах.