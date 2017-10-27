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И Китай переходит на модель «пожизненного президента» актуальный комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Главное историческое событие шестидневного XIX съезда Коммунистической партии Китая: генеральный секретарь партии и председатель КНР Си Цзиньпин сильно упрочил свою власть, и его имя отныне вписано в Устав партии наряду с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина – исключительный случай в новейшей китайской истории.

Си приравнивают к Мао

Власть в Китае снова сосредотачивается в руках одного человека. За последние десятилетия установилась традиция, когда китайский лидер правит два пятилетних срока, потом уступая новому человеку. Причем второй срок – это срок подготовки преемника и как бы постепенной передачи ему дел.

Будущий лидер вводился в состав членов Политбюро партии и вникал в дела государственной важности. И обычно на втором сроке лидера все знали имя сменщика, в этом был залог стабильности коммунистического Китая. Плюс принцип коллективного руководства, когда глава страны был лишь первым среди равных членов постоянного президиума Политбюро в составе семи человек.

Впервые за долгие годы в состав постоянной семерки не вошел ни один партиец, в котором можно было бы увидеть сменщика Си Цзиньпина в 2022 году. А включение имени Си в партийные документы в качестве автора идей, «имеющих теоретическое и организационно-практическое значение», выводит главу государства из общего ряда китайских руководителей после основателя КНР Мао и экономического реформатора Дэна. Си – инициатор превращения Китая к 2050 году в мировую сверхдержаву, способную доминировать по экономической и военной мощи и современному развитию наряду с Соединенными Штатами.

А раз так, то автору идеи и организатору побед нужно будет дать время на их воплощение. Что ж, Си Цзиньпин человек еще вполне молодой – ему всего 64 года. Кстати, в Китае до последнего времени действовало правило, по которому в 67 лет с руководителями высшего ранга прощались и провожали их на заслуженный отдых. Сейчас открыто и много говорят, что это устаревшее правило, медицина и, в целом, качество жизни шагнули далеко вперед, и нет больше причин искусственно ограничивать возраст руководства.

Это, с одной стороны, работает на самого Си, а с другой, указывают на то, что Ван Цишань, ближайший соратник Си, уже достиг 69 лет. Ван, с которым председатель Си знаком уже больше сорока лет, занимает сейчас должность руководителя органа по борьбе с коррупцией в рядах партии.

Повсюду один Си

Именно с его помощью нынешний лидер провел беспрецедентную чистку партийных рядов и расчистил верхушку не только от высокопоставленных коррупционеров, но и от явных и потенциальных конкурентов и оппонентов. Называют огромные цифры: по данным, на которые ссылается китаевед Александр Габуев, из прошедших чистку миллиона трехсот сорока тысяч человек за решетку отправились почти триста тысяч. Из верхнего эшелона вычистили 440 чиновников рангом от замминистра и выше. В армии было арестовано 60 генералов, включая главу Генштаба и главного политработника.

Си Цзиньпин как бы продолжает революционные традиции КНР, будучи сыном одного из отцов-основателей страны Си Чжунсюня, строившего новый Китай бок о бок с Мао. В истории Китая начинается время, которое уже называют сицзиньпинизацией. Чем она закончится, не спрогнозирует никто, но следить за процессами в этой важной гигантской стране будет очень интересно.

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