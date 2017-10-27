США вводят новые санкции против России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых будут введены санкции. Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает РИА «Новости».

«Госсекретарь Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности, в котором будут определены лица и организации, являющиеся частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора российского правительства. Госсекретарь подписал его, и оно будет передано на Капитолийский холм», — сказала Нойерт.

Как отмечается, этот список пока засекречен. Кроме того, подчеркивается, что он будет носить рекомендательный характер.