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США вводят новые санкции против России

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых будут введены санкции. Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает РИА «Новости».

«Госсекретарь Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности, в котором будут определены лица и организации, являющиеся частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора российского правительства. Госсекретарь подписал его, и оно будет передано на Капитолийский холм», — сказала Нойерт.

Как отмечается, этот список пока засекречен. Кроме того, подчеркивается, что он будет носить рекомендательный характер.

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