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Пакистанские спецслужбы освободили похищенного в Азербайджане

Автор: Отдел информации 

Похищенный в Азербайджане международной группой торговцев людьми молодой пакистанец был освобожден в результате спецоперации, проведенной спецслужбами Пакистана, сообщает haqqin.az со ссылкой на пакистанские СМИ.

Спецоперация была проведена после того, как сотрудники Федерального разведывательного агентства (FIA) Пакистана задержали сообщников похитителей молодого человека.

Заместитель директора FIA Халид Анис заявил, жертва торговцев людьми Али Раза был отправлен на родину после 12-дневного заточения в Азербайджане. Одного из похитителей зовут Зубаир Варрейха, он гражданин Пакистана.

По словам заместителя директора FIA, жители города Самбриал, занимающиеся торговлей людьми Анис Ахмеди и Сагхер Ахмеди, незаконно задержав Али Разу, 13 октября этого года отправили его через Дубайский аэропорт в Баку. За это они получили 250 тысяч рупий. Их подельники похитили Разу после его прибытия в Баку и потребовали у матери жертвы за освобождение 1,8 миллиона рупий.

Мать молодого человека сообщила об этом в FIA. 23 октября организаторы похищения Анис Ахмеди и Сагхер Ахмеди были арестованы в Пакистане. После этого их сообщники в Баку были вынуждены освободить Али Разу.

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