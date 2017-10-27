В Мали убили миротворцев ООН

Три миротворца миссии ООН в Мали (MINUSMA) погибли, еще два получили ранения в результате подрыва автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике миссии.

Взрыв произошел на трассе между населенными пунктами Тесалит и Агельхок. Автомобиль "голубых касок" сопровождал колонну с грузами. Пострадавшие миротворцы были госпитализированы в городе Кидаль.

На прошлой неделе совет министров Мали во главе с президентом страны Ибрагимом Бубакаром Кейта принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране на один год.