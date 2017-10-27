Минобороны о ситуации на фронте

ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 118 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу подразделения ВС Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабекском районах.

Также части азербайджанских войск были обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.