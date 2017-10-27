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Казахстан отказался от кириллицы Указ Назарбаева

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня в государственных СМИ, передает РИА Новости.

"Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года", - говорится в указе.

Для обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу президент постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

До 1920-х годов в казахском языке использовалось арабское письмо, на смену которому пришла латиница. Этот алфавит просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит, состоящий из 42 букв.

Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".

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