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Kapital Bank провел тренинги для пенсионеров

 

Как сообщалось ранее, Kapital Bank организовал социальную акцию для пенсионеров по случаю 1 октября – Международного дня пожилых людей. В рамках социального проекта “Üçüncü Bahar” («Третья Весна») были проведены ознакомительные встречи по финансовому просвещению пенсионеров в нескольких городах страны.

В ходе мероприятий в Баку, Исмаиллы, Гяндже и Ленкорани прошли тренинги по теме: «Использование платежных карт и правила безопасности», осуществленные пресс-секретарем Kapital Bank Парвизом Садраддиновым. В информационных материалах указана подробная информация о пенсионных картах, банкоматах, ПИН-коде и ПОС-терминалах. Дополнительно объясняется, что необходимо делать в случае, если карта украдена или потеряна.

Следует отметить, что Kapital Bank и в дальнейшем планирует проводить мероприятия такого рода в рамках своей социально-просветительной программы.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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