Подписаться на уведомления
 

На Эйфелевой башне открыта площадка для гольфа

 

Один из главных символов Парижа стал оснащен мини-полем для игры в гольф, расположенным на высоте 57 метров, сообщает телеканал BFM.

Проект был осуществлен совместно с Французской федерацией гольфа в преддверии главного события в этом виде спорта — сражения между командами Европы и США за Кубок Райдера.

Миниатюрную спортивную лужайку с шестью лунками украшают макеты самых примечательных мест Парижа: стеклянная пирамида - вход в Лувр, Собор Парижской Богоматери, собственно Эйфелева башня, Опера Гарнье, Триумфальная арка и знаменитая базилика Сакре-Кёр на холме Монмартр.

Поиграть в гольф на высоте можно будет до 5 ноября.

1 сентября сообщалось, что посетителей Эйфелевой башни пришлось срочно эвакуировать из-за угрозы теракта.

В январе власти французской столицы заявляли о планах выделить 300 миллионов евро на модернизацию башни.

233 просмотров


Старости
Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»
Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
28 Окт 19° / 14°
29 Окт 24° / 14°
30 Окт 24° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9782 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Курды рассказали о тяжелых боях с иракской армией
Минобразования в борьбе с кланом Рустамханлы и коррупцией грязное дело
Российского эксперта не пустили в Молдову
На Апшероне из дома украли десятки тысяч евро
Дружбой-враждой Путина и Эрдогана рикошетом по Баку актуальный комментарий
Облава на бездельников в узбекских городах
Убитого в России предпринимателя похоронят в Азербайджане фото
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков в Азербайджан
ФБР рассказало о страхах СССР после убийства Кеннеди
За Барзани взялись конкретно оперативный комментарий
Путин запустил баллистические ракеты
Азербайджанский университет в списке лучших вузов континента Наши успехи
Атамбаев вновь раскритиковал Казахстан
В Азербайджане уничтожают редких птиц Международные организации бьют тревогу
Дело сына экс-депутата Салахзаде направлено в суд
На Эйфелевой башне открыта площадка для гольфа
Kapital Bank провел тренинги для пенсионеров
Казахстан отказался от кириллицы Указ Назарбаева
Минобороны о ситуации на фронте
Названо главное условие продления жизни
Сбой в работе бакинского метро
Пилоту «Формулы-1» угрожали смертью после Гран-при Азербайджана видео
Манат укрепился к евро
В Мали убили миротворцев ООН
Пакистанские спецслужбы освободили похищенного в Азербайджане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться