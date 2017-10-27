Дело сына экс-депутата Салахзаде направлено в суд

Уголовное дело в отношении сына бывшего депутата Галиба Салахзаде - Алигусейна Салахзаде направлено в суд, сообщает АПА.

Согласно информации, стороны ознакомились с материалами следствия, которые были направлены для рассмотрения в Насиминский районный суд. Судебное заседание по делу будет проведено в ближайшие дни.

Напомним: Алигусейн Салахзаде инкриминируется избиение сотрудника ОАО Azərsu. Ему предъявлены обвинения по статье 315.2 (сопротивление или применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана. Решением Насиминского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на срок три месяца.