Организация защиты птиц BirdLife International составила отчет «The killing 2.0, A View to a Kill», в котором говорится, что наихудшая в Европе ситуация с охраной водоплавающих и хищных птиц сложилась в Азербайджане, пишет итальянское специализированное издание Earth Day.

Организация утверждает, что редкие птицы массово уничтожаются вследствие незаконной охоты. По сведениям BirdLife International, около двух миллионов водоплавающих и хищных птиц оказались на грани исчезновения в Азербайджане, а также в Голландии и Германии.

В своем первом отчете, представленном в 2015 году, BirdLife International утверждала, что браконьерами уничтожено до 25 миллионов птиц по всей Европе.

В нынешнем отчете организации говорится, что проблема незаконной охоты и браконьерства по-прежнему одинаково остро стоит в таких странах, как Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Германия и та же Голландия.

Ситуация, сложившаяся в Азербайджане, особо остро тревожит защитников природы. Согласно данным BirdLife International, ежегодно в республике уничтожаются от 160 до 190 тысяч водоплавающих. Организация утверждает, что количественно на каждые 20 птиц, истребленных в Европе, 6 приходится именно на юго-восточный регион Азербайджана, что составляет 18% от всего числа уничтожаемых птиц на Кавказе.

По данным организации, 51 вид хищных пернатых в Европе из 52 оказался под угрозой полного исчезновения. Генеральный директор BirdLife International Патриция Зурита отмечает, что удручающие данные, представленные в отчете ее организации, требуют немедленного прекращения тотального истребления редких птиц в местах их традиционного обитания и миграции на Кавказе и в Северной Европе.