Атамбаев вновь раскритиковал Казахстан

Кыргызстан в прошлом возлагал большие надежды на Евразийский экономический союз, сказал президент Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения ему верительных грамот послами 12 стран, сообщает "Спутник".

"Последние события на кыргызско-казахской границе показали, что мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Конечно, несмотря ни на что, и теперь, и в будущем нашим стратегическим партнером и надежным союзником остается братская Россия. Но не может быть надежным союз, если он зависит от прихоти одного человека, даже самого великого", — заявил Атамбаев.

Президент Кыргызстана указал, что поручит правительству изыскать альтернативные рынки сбыта производимой в республике продукции, рассмотрев в этой связи, в частности, Узбекистан и Китай. Отечественным же производителям промышленных товаров он рекомендовал транспортировать их продукцию в РФ железной дорогой и в опломбированных вагонах.