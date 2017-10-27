Международное рейтинговое агентство Великобритании (Quacquarelli Symonds) опубликовало рейтинг лучших вузов мира за 2018 год. Азербайджанский университет архитектуры и строительства впервые в этом году вошел в рейтинг QS: Восточная Европа и Центральная Азия, заняв в нем 171-ю позицию.

Эксперты рейтинга лучших вузов мира QS World University Rankings оценивают университеты по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. АзУАС показал наилучший результат по категории академическая репутация и по количеству иностранных студентов. Также высокую оценку получили материально-техническая база вуза и преподавательский состав.

Уровень достижений университетов оценивается на основании результатов данных глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей, которые высказывают свое мнение об университетах, а также комбинации статистического анализа деятельности учебных заведений. Надо отметить, что в рейтинге QS участвует несколько тысяч высших учебных заведений планеты.