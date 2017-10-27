Путин запустил баллистические ракеты

Президент и Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин лично произвел запуск четырех баллистических ракет на тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС), передает РИА Новости сообщение, сделанное пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
«Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет», — сказал Песков.
Он также отметил, что в ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС.