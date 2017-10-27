Итоги референдума 25 сентября в Иракском Курдистане де-факто заморожены. Но в Багдаде, Тегеране и Анкаре считают это недостаточным и требуют полного аннулирования результатов голосования. Намекая при этом, что в качестве компромисса их вполне устроит отстранение от власти Масуда Барзани.

Иракский премьер Хайдер аль-Абади с начала нынешней недели продемонстрировал высший класс политической интриги. Два блиц-визита – позавчера в Анкару на встречу с Эрдоганом, накануне - в Тегеран, где его принял Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Интервью Wall Street Journal, в котором он попросил США и Иран не втягивать Багдад в свои разногласия. Подписание с Эр-Риядом меморандума о формировании координационного совета двух стран. И, как контрольный в голову, отданный несколько часов назад армии приказ начать операцию по освобождению от боевиков «Халифата» городов Рава и Эль-Кайм.

Словом, угодил всем. Анкару и Тегеран заверил в своей решимости дожать – при их содействии, естественно – курдов. Вашингтону подтвердил свою верность обязательствам сражаться с международными террористами на территории Ирака и успокоил заверениями в том, что именно Багдад, а не Тегеран, контролирует ополченцев Хашд аль-Шааби. Да к тому же заручился благосклонностью саудитов, сумев убедить их, что с Ираном у него так, ничего особенного, временный союз без далеко идущих последствий.

Конечным итогом этих маневром Хайдера нашего хитроумного аль-Абади стало то, что международная изоляция властям Курдской региональной автономии Ирака (КРАИ) еще более ужесточилась. И теперь Багдад в коалиции с Анкарой и Тегераном могут беспрепятственно приступить ко второму этапу публичной порки правящего в Иракском Курдистане клана Барзани – отстранению его от реальной власти.

Абади, конечно, голова, другие в высших эшелонах власти на Востоке живут не слишком долго, но и его партнеры по борьбе с внезапной независимостью Курдистана – Турция и Иран – тоже великолепно владеют стратегией непрямых действий. Когда в Эрбиле было принято решение заморозить результаты референдума 25 сентября, в Анкаре и Тегеране заявили, что этого недостаточно, что их устроит только признание итогов голосования юридически несостоятельными.

Но это была программа-максимум, заведомо слишком жесткое требование, которое, по принятым на Востоке правилам, предполагает возможность торговаться. Тем более, что неофициально турецкие и иранские представители все это время давали понять политикам из оппозиционных руководству КРАИ партий, что не желают эскалации конфликта. Что вообще в возникшей ситуации виновен клан Барзани, а вот Анкара, Багдад и Тегеран вполне готовы к переговорам.

Стремительная утрата контроля над спорными территориями, которые курды уже считали своими, произвела на них шокирующее впечатление. Ведь Эрбиль утратил не просто земли, он утратил более 60% доходов. Председатель комитета по финансам и вопросам экономики парламента курдской автономии Иззат Сабер на днях заявил, что из-за восстановления контроля Багдада над рядом нефтяных месторождений, а также частичной экономической и административной блокады, бюджет КРАИ в один момент сократился с 800 до 300 миллионов долларов.

Денег на выплату госслужащим, в том числе – пешмерга, полиции и спецслужбам у Эрбиля нет. А вдобавок ко всему – внешний долг КРАИ составляет 20 миллиардов долларов.

Последовать рецепту российского премьера своим соотечественникам - «денег нет, но вы там держитесь» - Эрбиль не может, поскольку наряду с экономическим кризисом – ожидаемо наступил и политический.

Влиятельная «Горран», «Исламская группа Курдистана» (ИГК) и недавно созданная «Коалиция демократии и справедливости» призвали главу автономного района Масуда Барзани и его заместителя Косрата Расула подать в отставку. Более того, вообще упразднить пост президента Иракского Курдистана, перейти к парламентской форме правления и - сформировать правительство национального спасения, которое начнет переговоры с Багдадом об урегулировании возникшего конфликта и спорных вопросов, его вызвавших.

К тому же, все попытки подчиняющихся Барзани отрядов пешмерга взять реванш у иракских правительственных войск и ополченцев Хашд аль-Шааби закончились безрезультатно. Военная инициатива прочно удерживается Багдадом. И мелкие столкновения, которые прокурдские масс-медиа пытаются представить чередой успехов пешмерга, переломить ситуацию не могут.

В сложившейся ситуации руководству КРАИ и лично Масуду Барзани остается уповать только на Кремль – чье геополитическое задание выполняет сейчас в курдской автономии Роснефть. И на Израиль, куда на днях он срочно откомандировал своего брата, Дильшада Барзани.

На встрече с депутатом Кнессета Акрамом Хасоном эмиссар Эрбиля сразу зашел с козырей, заявив, что «если Курдистан падет перед Ираном, ось террора сможет поразить любую поставленную цель», после чего попросил израильтян организовать поддержку США, «чтобы остановить иранский шиитский диктат в регионе и действия, направленные на уничтожение курдов».

Что встретило полное понимание депутата Кнессета, заверившего Дильшада Барзани в том, что «мы находимся на одной стороне: Иран провозгласил свое желание уничтожить Израиль так же, как он стремится уничтожить Курдистан. Мы не позволим ему исполнить эту угрозу против любого из союзников, сплотимся против врага и привлечем поддержку других стран свободного мира».

Но это пока только слова, поскольку Вашингтон не проявляет абсолютно никакого желания занимать в конфликте между Багдадом и Эрбилем сторону Барзани. Его симпатии сейчас больше на стороне руководства Ирака. Да и подходящее время выступить посредником в разрешении сложившейся ситуации для США еще не наступило.

В итоге, Масуду Барзани для сохранения власти необходимо в ближайшее время придумать что-то уж очень выдающееся. В противном случае, у него есть все шансы через пару-другую месяцев этой самой власти лишиться.