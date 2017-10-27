ФБР рассказало о страхах СССР после убийства Кеннеди

Советские спецслужбы и руководство изначально восприняли убийство президента США Джона Кеннеди как заговор ультраправых, направленный на усиление напряженности в отношениях с Москвой и даже на начало ядерной войны. Об этом говорится в одном из опубликованных накануне документов ФБР, сообщает The Guardian.

Сообщается, что в Советском Союзе опасались, что «в отсутствие руководства какой-нибудь безответственный генерал может запустить ракету по СССР». В документе отмечалось, что убийство Кеннеди привело Москву в состояние повышенной тревоги. «Ли Харви Освальд — невротический маньяк, нелояльный ни к собственной стране, ни к чему бы то ни было», — отмечает издание.

По мнению ФБР, в Москве считали, что произошедшее может подтолкнуть США к приостановке переговоров с Советским Союзом.

26 октября американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о публикации почти 3 тысяч бывших доныне засекреченными документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. При этом нынешний хозяин Белого дома подчеркнул, что будут обнародованы не все документы. И причина тому — просьба федеральных агентств и ведомств дать им время до 26 апреля 2018 года для дополнительного ознакомления с соответствующими материалами.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время его поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, произведший по президенту выстрелы из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства гибели Кеннеди до сих пор вызывают споры.