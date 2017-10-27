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Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков в Азербайджан

 

В ходе мероприятий, проведенных правоохранительными органами страны в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков, изъято большое количество сильнодействующих наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками в селе Шилявянгя Джалилабадского района был задержан гражданин Ирана Фарамаз Мусапур. В ходе досмотра из его сумки было изъято девять свертков с опиумом, общей массы 22 килограмма.

По факту Следственным отделом Главного управления по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело.

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