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Убитого в России предпринимателя похоронят в Азербайджане фото

Автор: Отдел информации 

В Саратове 27 октября состоялось прощание с известным бизнесменом Джейхуном Джафаровым, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Регион-64».

 

Напомним, тело 55-летнего генерального директора строительной компании ООО «Возрождение-КДМ» было обнаружено 24 октября около 18:40 у дома № 39 по улице Зоологической. Мужчина был убит выстрелом в область груди слева. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство), устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Джафаров действительно подъехал к своему дому на «Лексусе» и успел выйти из машины, намереваясь открыть ворота, недалеко от которых и был застрелен. По предварительным данным, стреляли с расстояния не более 1,5-2 метров.

У дома бизнесмена собрались около 150 человек - родственники, близкие, коллеги погибшего. Попрощаться с Джафаровым пришел экс-глава Саратова Валерий Сараев. Выразить соболезнования приехал также заместитель министра культуры региона Владимир Баркетов.

«Мы лично его знали. Мы пришли к товарищу», - сказал чиновник.

Во время церемонии прощания в дом проходили сотрудники скорой помощи, чтобы оказать помощь подавленным горем близким покойного.

Спустя некоторое время к собравшимся у дома людям вышел родственник Джафарова. Он поблагодарил всех за соболезнования и попросил не ждать похорон.

«Поймите нас, мы решили похоронить его на родине, рядом с отцом. Чтобы доставить тело в Азербайджан, необходимо оформить документы, это займет время. Спасибо вам от всей семьи за то, что пришли поддержать нас», - сказал мужчина.

Напомним, ранее родственники планировали похоронить убитого бизнесмена в Саратове, так как вся семья проживает именно здесь.

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