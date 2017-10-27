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Облава на бездельников в узбекских городах

 

Более ста человек были задержаны в интернет-кафе, караоке-клубах и кальянных города Фергана на востоке Узбекистана, сообщает «Озодлик».

Задержанных заталкивали в автобусы и доставляли в УВД Ферганской области. Здесь их фотографировали, снимали у них отпечатки пальцев, осыпали нецензурной бранью и, посоветовав больше не выходить из дома в поздний час, отпускали.

В Ферганском УВД подтвердили факт задержания большого количества людей. Как пояснил один из сотрудников управления на условиях анонимности, такие рейды проводятся в городе в целях обеспечения надлежащих безопасности и порядка.

«Задерживаются праздно слоняющиеся по улицам люди - у них снимают отпечатки пальцев, фотографируют и предупреждают, чтоб больше не бродили бесцельно. Мы беседовали с владельцами ночных клубов и кафе, рекомендовали им не работать после одиннадцати ночи. Потому что после одиннадцати хорошие люди в кафе не ходят, а сидят дома», - заявил сотрудник УВД, добавив к этому, что рейды проводятся по приказу МВД.

По словам сотрудника одного из ферганских ресторанов, точкам общепита запрещают работать после 11 часов вечера, хотя большинство их остаются открытыми «до последнего клиента». В основном рейды проводятся в местах скопления молодежи и именно тогда, когда милиционерам нужно выполнить план по задержаниям, считает ресторатор-аноним.

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