Кто сказал, что турецкие помидоры лучше апшеронских?

Еще недавно за подобное утверждение на любом бакинском базаре могло и не поздоровиться. Не то сейчас на московских рынках те же азербайджанцы ловко подсовывают наивным москвичам турецкие помидоры под видом бакинских. Как ни странно это прозвучит, а сказанное прямое следствие стремительного налаживания торгово-экономических отношений между Москвой и Анкарой, испорченных в недалеком прошлом в силу геополитических причин. Символом потепления стало досрочное разрешение российской стороны на поставку турецких помидоров — не с 1 декабря, как предполагалось ранее, а с 1 ноября сего года. И не важно, что речь идет только об ограниченном «контингенте» турецких помидор — всего 50 тысяч тонн ( в «пиковые» времена было в 7 раз больше), и только на период осенне-зимнего межсезонья. Тут важен сам факт снятия едва ли не последнего торгового барьера, который омрачал активно налаживаемые в последнее время отношения двух стран.

Казалось бы, речь идет о весьма локальной экономической новости, к тому же сугубо двусторонней. Но не все так просто: российско-турецкая дружба-вражда рикошетом бьет по интересам Азербайджана, поскольку напрямую затрагивает крайне важные для Баку направления экспорта: помидоров в Россию и газа в Европу. Каким образом? Разберемся по-порядку.

Хроника торговой войны

О том, что Москва и Анкара договорились о поставках турецких томатов в Россию с 1 ноября, сообщил на днях глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак. При этом доступ к российскому рынку получили только 4 турецких компании. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи уже приветствовал это решение.

Напомним, что продовольственное эмбарго на импорт из Турции было введено Россией с 1 января 2016 года. Запрет был установлен после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Турция утверждала, что бомбардировщик пересек воздушную границу, Минобороны РФ заявляло, что самолет был сбит в небе Сирии. Россельхознадзор отдельно запретил поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыквы.

После официальных извинений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздики, репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли. 2 июня 2017 года Россия сняла все ограничения на ввоз турецких продуктов, кроме помидоров. Обе страны несли от этого финансовые потери: убытки Москвы от «томатного эмбарго» оцениваются в $1,5 млрд, Анкары — в $1,7 млрд. Теперь эта проблема, до последнего омрачавшая двусторонние отношения, постепенно разблокируется. Томатная война закончилась? По большому счету дело тут не только в помидорах.

Помидорная карта в московских играх

Москва, как известно, делает серьезную ставку на амбициозный газовый проект «Турецкий поток». Смысл его в том, чтобы Турция стала своеобразным хабом для российского газа, предназначенного для европейских потребителей. Кремлю это надо для того, чтобы раз и навсегда избавиться от зависимости в этих поставках от украинского транзитного маршрута: Киев нынче, как известно, главный политический недруг Москвы. Проблема в том, что Турция вовсе не горит желанием брать на себя уготованную ей Россией роль в этих газовых уравнениях: «Турецкий поток» ее интересует только с точки зрения поставок российского газа в саму Турцию.

Вот, чтобы Анкара была посговорчивее, Россия и разыгрывает на «голубом глазу» помидорную карту: ведь поставки томатов в Россию — весьма важная статья турецкого экспорта, и Москва вполне может давить на эту мозоль своих партнеров. О том, что подобная коллизия реально существует свидетельствует хотя бы тот факт, что новости про допуск турецких томатов на российский рынок озвучивает не аграрный, а энергетический министр Александр Новак.

Упрощенно говоря, складывается следующая формула взаимных интересов: газ в обмен на помидоры. Понятное дело, что в своих заявлениях российские официальные лица всячески обходят сюжет с турецкими помидорами, как объектом торга по газовым вопросам. Официальная версия российских властей такова: мы не даем добро на возобновление поставок турецких помидоров, потому что за время эмбарго российские аграрники уже вложились в непростое томатное производство и им требуется минимум три года, чтобы окупить свои затраты. Если мы в этот момент снова откроем рынок, то нанесем удар по нашим же сельхозпроизводителям, поверившим в серьезность намерений правительства.

Соответственно, исходя из этой логики, и комментируется принятое решение. Поставлять томаты четырем отобранным Россельхознадзором турецким компаниям разрешат с декабря по апрель - именно в межсезонье, когда в России эти овощи почти не производятся. Разрешенный к ввозу объем – 50 тысяч тонн – минимален для российского рынка. Во всяком случае, так считают в Минсельхозе РФ. По словам главы ведомства Александра Ткачева, «если турецких помидоров будет порядка 50 тыс., а мы завозим примерно больше 1 млн, конечно это ни холодно, ни жарко».

То есть, отечественный производитель томатов не должен сильно пострадать от возвращения турецкого конкурента на российский рынок. В 2017 году в России выращено почти 190 тысяч тонн томатов (по данным на 10 октября). Прирост к прошлому году составил 38%.

Гримасы рынка

Кстати, до введения эмбарго именно Турция была основным поставщиком томатов в Россию, ежегодный импорт из этой страны оценивался в 300 тыс. тонн. Сейчас дефицит томатов и другой плодоовощной продукции покрывается за счет поставок из Азербайджана, Марокко, Узбекистана, Китая, Израиля и других стран.

В связи с помидорным эмбарго, в прошлом году структура импорта существенно перераспределилась. Турецкие томаты в России заменила продукция из других стран: в 2016 году 27% от всех зарубежных томатов было марокканского производства (126 тыс. тонн), 21%, или 98 тыс. тонн, прибыли из Азербайджана, 19% — из Китая, 18% — из Белоруссии.

По мнению российских экспертов, именно с марокканскими и азербайджанскими помидорами будут конкурировать турецкие томаты по мере их возвращения в Россию. Что же касается собственно отечественных помидоров, ради которых, судя по официальным заявлениям, и затевалось эмбарго, то их доля на российских прилавках не велика — порядка 25%, и она вряд ли как-то заметно изменится в обозримой перспективе. Другое дело цены - они уже изменились, причем не в лучшую для российских потребителям сторону. После запрета турецких помидоров цены на этот овощ взлетели на десятки рублей за килограмм. Особенно ценники кусаются в межсезонье, то есть в зимние месяцы и ранней весной, когда собственный урожай распродан, а импорт из теплых стран наиболее актуален. Цены-то на помидоры взлетели за последние три года чуть ли не в два раза.

При чем здесь Баку?

Между тем, по итогам 2016 года товарооборот между Россией и Турцией, по данным Минэкономразвития, снизился на 32,1%, до почти $16 млрд. Турция занимает по товарообороту восьмое место среди внешнеторговых партнеров России.

При этом Москва заявляет, что заинтересована в возобновлении полноценного товарооборота с Турцией. Президент Владимир Путин в течение этого года несколько раз обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом торговые ограничения, мешающие торговле и взаимным инвестициям. Постепенно экономические отношения двух стран возвращаются к норме. В частности, российская сторона объявила, что инвестирует в строительство турецкой АЭС «Аккую» $22 млрд.

А еще в этом году российский «Газпром» начал строительство двух ниток «Турецкого потока». Строительство первой должно быть завершено в марте 2018 года, второй — в 2019-м. «Газпром» на данный момент построил 373 км «Турецкого потока» суммарно по двум ниткам на морском участке.

Для Азербайджана, как представляется, весьма интересны и весьма чувствительны оба вопроса, которые сейчас решают Москва и Анкара. Дело в том, что Баку, удачно воспользовавшись турецким помидорным эмбарго, заметно нарастил свои поставки томатов на российский рынок и вряд ли захочет терять эти позиции. С другой стороны, Азербайджан заявляет о себе, как реальный конкурент России по газовым поставкам в Европу, и торможение «Турецкого потока» объективно играет ему на пользу.

Можно относиться к этому как угодно, но налаживающиеся отношения России и Турции объективно могут помешать Азербайджану. Ничего не поделаешь - рынок есть рынок...