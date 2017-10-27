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Российского эксперта не пустили в Молдову

 

Погранслужба Молдовы не пустила в страну российского эксперта Михаила Делягина, сообщает Интерфакс.

"Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову, так как он не смог объяснить цель визита", - сказали в пресс-службе ведомства.

Директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин был выслан из Молдовы накануне вечером. В кишиневском аэропорту ему сообщили, что въезд в страну запрещен, после чего тем же рейсом отправили обратно в Москву, написала в соцсетях председатель фракции Партии коммунистов Молдовы (ПКРМ) в парламенте Инна Шупак.

Шупак назвала "верхом маразма" тот факт, что "молдавские пограничники сфотографировали текст выступления российского ученого "Актуальные уроки Великой Октябрьской Социалистической революции".

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