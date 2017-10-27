Полгода назад haqqin.az рассказал о разрухе и запустении в помещениях и многочисленных нарушениях учебного процесса в Бакинском колледже управления и технологии, где готовят специалистов широкого профиля для разных отраслей экономики страны. И на сегодняшний день практически все осталось без изменений…

Усилия, предпринимаемые назначенным около года назад на должность директора этого учебного заведения Вариса Аллахвердиева чтобы переломить ситуацию – пресечь систему платы за сдачу экзаменов и отремонтировать учебные аудитории, разбивались о стойкое сопротивление группы давно обосновавшихся здесь преподавателей, возглавляемых своим «духовным лидером» - сестрой политического оппозиционера, экс-депутата Сабира Рустамханлы - Илахой Алиевой. Эта дама много лет ведала финансами колледжа и успешно их прикарманивала или одаривала ими «своих людей».

По настоянию В.Аллахвердиева И.Алиеву сняли с должности финдиректора и дело передали в суд. Однако судебное разбирательство явно тормозилось, и новый руководитель учебного заведения обратился в haqqin.az. Наш корреспондент подробно описал, чем пришлось столкнуться в колледже В.Аллахвердиеву, и дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Но не надолго…

Клан бывшего депутата и бывшего оппозиционера Сабира Рустамханлы не оставляет В.Аллахвердиева в покое, продолжая терроризировать и мешать работать.

Оказывается, Наримановский районный суд под председательством судей Камали Амирхановой и Рамина Гулиева вынес решение восстановить И.Алиеву на прежней должности замдиректора по финанасовым вопросам, а Айнур Аллахвердиеву на должности преподавателя. И это несмотря на возбужденное против них уголовного дела в связи с коррупцией и неоспоримых фактах разбазаривания бюджета учебного заведения. Решение оставил в силе и судья Аббас Алиев.

За всем этим беззаконием, как утверждает В.Аллахведиев, стоит лично Сабир Рустамханлы. «Его семейство не дает мне работать, я без конца отвечаю на пасквили его членов. Сам Сабир неоднократно мне звонил и угрожал, а недавно даже эсэмэски с оскорблениями прислал», - говорит В.Аллахвердиев.

Между тем именно Илаха Алиева и приближенные к ней сотрудники колледжа превратили учебное заведение в «колхозный рынок», где и студентам, и преподавателям за все приходилось платить.

И ведь это проблема не одного Вариса Аллахвердиева, а всей отечественной образовательной системы – ее промахов и недостатков. Колледж, который готовит остро необходимых в стране IT- сотрудников практически не функционирует, раздавая дипломы за деньги…