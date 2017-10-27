Подписаться на уведомления
 

Курды рассказали о тяжелых боях с иракской армией

 

Столкновения между курдскими отрядами и иракской армией и шиитским ополчением продолжаются по всей линии соприкосновения, сообщил представитель в Москве Демократической партии Курдистана Хошави Бабакр, передает РИА Новости.

Накануне Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Курдистана воздержаться от применения силы и назначить сроки для начала диалога по урегулированию.

"Сегодня уже война идет, на данный момент. Почти по всему фронту бои идут. Не знаю, чем закончится… Пока идет сопротивление на линии фронта, был подбит танк "Абрамс", современный танк американский. Второй уже танк. А также многочисленные "Хаммеры. Нового продвижения (у иракской армии нет", — рассказал Бабакр.

По его данным, в ситуацию на стороне Багдада прямо вмешивается Иран – на линии фронта присутствуют его советники и бойцы шиитского движения "Хезболла". "Как в Сирии вели себя, так же в Ираке", — отметил Бабакр.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

0 просмотров


Старости
Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»
Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
28 Окт 19° / 14°
29 Окт 24° / 14°
30 Окт 24° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9782 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Курды рассказали о тяжелых боях с иракской армией
Минобразования в борьбе с кланом Рустамханлы и коррупцией грязное дело
Российского эксперта не пустили в Молдову
На Апшероне из дома украли десятки тысяч евро
Дружбой-враждой Путина и Эрдогана рикошетом по Баку актуальный комментарий
Облава на бездельников в узбекских городах
Убитого в России предпринимателя похоронят в Азербайджане фото
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков в Азербайджан
ФБР рассказало о страхах СССР после убийства Кеннеди
За Барзани взялись конкретно оперативный комментарий
Путин запустил баллистические ракеты
Азербайджанский университет в списке лучших вузов континента Наши успехи
Атамбаев вновь раскритиковал Казахстан
В Азербайджане уничтожают редких птиц Международные организации бьют тревогу
Дело сына экс-депутата Салахзаде направлено в суд
На Эйфелевой башне открыта площадка для гольфа
Kapital Bank провел тренинги для пенсионеров
Казахстан отказался от кириллицы Указ Назарбаева
Минобороны о ситуации на фронте
Названо главное условие продления жизни
Сбой в работе бакинского метро
Пилоту «Формулы-1» угрожали смертью после Гран-при Азербайджана видео
Манат укрепился к евро
В Мали убили миротворцев ООН
Пакистанские спецслужбы освободили похищенного в Азербайджане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться