Первые испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car состоялись на аэродроме городка Ньюквей на полуострове Корнуолл в Великобритании, сообщает Лайф.

Было проведено два пробных заезда, во время одного из которых автомобиль за восемь секунд развил скорость 322 км/ч. Болид оснащен двигателем истребителя Eurofighter Typhoon. Создатели планируют через несколько лет разогнать автомобиль до 1600 км/ч, что на треть превышает скорость звука.

Водителем Bloodhound SSC на испытании был командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин, который в 1997 году поставил мировой рекорд скорости для авто в 1228 км/ч.