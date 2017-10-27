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В Великобритании испытали сверхзвуковой автомобиль видео

 

Первые испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car состоялись на аэродроме городка Ньюквей на полуострове Корнуолл в Великобритании, сообщает Лайф.

Было проведено два пробных заезда, во время одного из которых автомобиль за восемь секунд развил скорость 322 км/ч. Болид оснащен двигателем истребителя Eurofighter Typhoon. Создатели планируют через несколько лет разогнать автомобиль до 1600 км/ч, что на треть превышает скорость звука.

Водителем Bloodhound SSC на испытании был командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин, который в 1997 году поставил мировой рекорд скорости для авто в 1228 км/ч.

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