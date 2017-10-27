Россия обзавелась собственными ударными беспилотниками

Ударные беспилотники российского производства в скором времени поступят на вооружение армии РФ, сказал министр обороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства.

"В ближайшее время на оснащение Вооруженных сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи", — заявил Шойгу.

"Беспилотники эффективно используются для ведения воздушной разведки, инженерного обеспечения, радиоэлектронной борьбы, обеспечения связи, а также в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", — указал министр.