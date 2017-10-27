Газета «Ени Мусават» распространила видеокадры перестрелки и массовой драки между криминальными авторитетами в Гяндже.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что 25 октября, около 22:00, в одной из чайных города Гянджа между ранее судимыми Гурбаном Гурбановым и Туралом Алиевым произошел спор с также ранее судимыми местными жителями Эдгаром Насировым и Намигом Керимовым.

Г.Гурбанов ударил ножом Э.Насирова, когда тот попытался выстрелить в него из пистолета. Н.Керимов успел сделать один выстрел из ружья, от которого, однако, никто не пострадал.