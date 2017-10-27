Саудовская Аравия решила заняться космическим туризмом

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии намерен вложить около $1 миллиарда в группу компаний Virgin Galactic, основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон, сообщает Reuters.
«Эта инвестиция позволит нам развить следующее поколение спутниковых запусков и ускорит исполнение нашей программы по точечным сверхзвуковым космическим перелётам», — отметил Брэнсон.
Стороны сообщили, что соглашение предусматривает совместную работу по полётам в космос, запуску спутников, а также отправке в околоземное пространство туристов. Капиталовложения будут произведены в три компании — Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit. Кроме оговоренной первоначальной суммы, в контракте предусмотрена также возможность дополнительных инвестиций в размере $480 миллионов.