В Киргизии допустили выход из "путинского союза"

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков на пресс-конференции в Бишкеке ответил на вопрос журналиста о том, намерен ли Кыргызстан выйти из состава ЕАЭС, сообщает "Спутник".

Напомним: ранее президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии вручения ему верительных грамот послами 12 стран, заявил, что в прошлом возлагал "слишком большие надежды" на Евразийский экономический союз.

"Мне сейчас сложно комментировать вопрос по поводу выхода Кыргызстана из Евразийского экономического союза - мы надеемся, что ситуация в рамках ЕАЭС урегулируется. Думаю, если вопрос не будет отрегулирован, то решение будет приниматься на политическом уровне", — ответил А.Новиков.