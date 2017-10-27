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Азербайджанец пытался заказать убийство московскому полицейскому

Автор: Отдел информации 

В Москве сотрудники полиции, работая под прикрытием, предотвратили заказное убийство.

Как стало известно РЕН ТВ, гражданин Азербайджана (имя его не раскрывается в интересах следствия. – Ред.) намеревался заказать убийство некоего лица, проживающего в Хабаровском крае.

Для этого он передал сотруднику полиции, исполнившему  роль киллера, сто тысяч рублей, после чего и был  задержан.

Выяснилось, что он снимал квартиру в Москве и выступал в сделке лишь посредником. Таким образом кто именно являлся заказчиком убийства, следствию еще предстоит выяснить.

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