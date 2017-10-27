Итальянское издание East Journal посвятило статью конфликту в Нагорном Карабахе, сделав акцент на взаимоотношениях между народами Азербайджана и Армении.

«Нагорно-карабахский конфликт, кажется, вновь разгорается, - пишет автор - Эмануэле Кассано. – Несмотря на прекращение огня, введенное в 1994 году, и несколько попыток прийти к мирному соглашению, вооруженные столкновения на линии фронта не заканчиваются, способствуя росту напряженности между Азербайджаном и Арменией. Эскалация насилия достигла своего пика в апреле 2016 года, ознаменовавшись сотнями смертей с обеих сторон.

С усилением пограничных столкновений также возросла неприязнь в отношениях между двумя народами, в значительной мере подогреваемая соответствующей пропагандой. За последние 25 лет армяне и азербайджанцы пришли к сильному взаимному отвращению, создав, помимо политического, еще и социальный барьер, который необратимо разделил целые поколения.

Однако в последнее время, кажется, появляются люди, мыслящие по-иному. Они робко пытаются обойти этот барьер, выйдя за рамки общественного мнения. Среди них - дети поколения 90-х, родившиеся во время войны в Нагорном Карабахе или вскоре после нее. Это первое поколение, которое не имеет конкретных воспоминаний о войне. Они лишь слышали о ней от родителей или в школе».

Далее автор предлагает познакомиться со взглядом на конфликт троих армянских студентов, представленных им как Мариам, Аревик и Овик. Имена были изменены по просьбе студентов.

25-летняя Мариам - всегда интересовалась Азербайджаном.

«Я хотела бы однажды посетить Азербайджан, посмотреть, как там обстоят дела, как живут люди, хотя я понимаю, что пока все не изменится, сделать это невозможно», - говорит студентка-политолог Ереванского государственного университета.

Она считает, что для снятия напряжения в отношениях двух стран армянскому обществу необходимо преодолеть множество предрассудков, связанных с азербайджанцами.

«Мы не должны судить о целом народе по тому, что говорит наша пропаганда или что делает правительство, - продолжает Мариам. – Я не думаю, что азербайджанцы - это монстры, как их описывают армянские СМИ. Они, как и мы, столкнулись с жестокой войной, в ходе которой многие люди потеряли свои дома, родственников и друзей. Как бы это ни было сложно, но вы должны попытаться понять их положение».

23-летняя Аревик, студентка юридического факультета, сожалеет о том, что годы переговоров, прошедших под эгидой Минской группы, не принесли каких-либо значимых результатов.

«Этот спор может быть решен лишь путем дипломатии, - уверена она. - Наши люди хотят мира, они устали жить в этой ситуации, опасаясь, что новая война может вспыхнуть в любой момент. И с каждым годом ситуация ухудшается. Это нельзя назвать свободой, наше правительство должно взять на себя ответственность и найти решение».

Еще один молодой человек из Армении – 24-летний Овик во время учебы в Украине подружился с азербайджанцем.

«Сначала для меня это было странно, - рассказывает Овик. - Я никогда не общался с азербайджанцами и, конечно, был не очень хорошего мнения о них. Но со временем для меня это стало нормальным. Мы специально не говорим о политике или войне, потому что знаем, что у нас совершенно разные мнения, хотя в конечном итоге решение этой проблемы неизбежно. Если все же мы затрагиваем эту тему, то, несмотря на напряжение, нам удается вести конструктивную беседу».

После завершения учебы Овик и его товарищ-азербайджанец продолжают поддерживать друг с другом связь.

«Мы встречались в Тбилиси, - говорит он. - Это был единственный способ увидеться. В Грузии живут немало смешанных армяно-азербайджанских семей. Грузия имеет хорошие отношения как с Ереваном, так и с Баку, поэтому Тбилиси часто выбирают центром для реализации гуманитарных проектов, цель которых установить контакт между молодыми людьми из Армении и Азербайджана».

«Примеры Мариам, Аревик и Овика – это лишь отдельные случаи, - пишет в заключение East Journal. – Большая часть армянского общества по-прежнему весьма отрицательно относится к Азербайджану и его населению. Это - результат ран, которые вскрыла война, и ненависти, которую она вызвала. По этой причине до примирения между двумя странами еще очень далеко, и ситуация, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе, вряд ли изменится.

Надежда лишь на то, что новые поколения, которые формируют или будут формировать гражданское общество в будущем, смогут противостоять напряженности прошлого, создавая новый курс отношений с теми, кто в настоящее время считается главными врагами государства».