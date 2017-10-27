Подписаться на уведомления
 

Никол Пашинян: «При Саргсяне в Армении убили очень много политиков»

 

«27 октября 1999 года были обезглавлены парламент и правительство, сформированные в ходе выборов, итоги которых прежде никто не ставил под сомнение». Как передает Lragir, об этом сегодня в парламенте заявил руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

По его словам, первоначально никто не сомневался в том, что парламент сформирован вотумом доверия народа, тогда как предшествовавшие и последовавшие выборы вызывали у общества обоснованные сомнения.

«Хочу напомнить, что 27 октября 1999 года Серж Саргсян занимал пост главы Службы нацбезопасности, в его прямые обязанности входила защита премьера, спикера и депутатов парламента. За время его пребывания в этой должности в Армении было убито много официальных лиц. Я уже не говорю о том, что в предшествовавший 27 октября период, как потом выяснилось, правоохранительные органы обладали информацией о подготовке теракта. И Служба нацбезопасности не предприняла соответствующих мер», - сказал он.

Что касается расследования и судебного процесса, то Пашинян отметил, что по поводу организаторов теракта есть отдельная часть. То есть то, что были организаторы, входит в официальную версию. Но эта часть дела не расследуется должным образом.

«Позвольте сказать, что пока у Сержа Саргсяна есть соответствующие рычаги, это дело не будет расследовано по справедливости», - отметил Пашинян. 

861 просмотров


Старости
Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»
Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
28 Окт 19° / 14°
29 Окт 24° / 14°
30 Окт 24° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9782 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

"Азербайджанские железные дороги" учредили дочернюю компанию
Армянский миллиардер подарил сыну Лукашенко белых львов
Украинские депутаты массово скупают биткоины
Россия расширила санкции против Запада
Министр экономики и финансов Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
В Баку стартуют тестовые соревнования к чемпионату мира по BMX
Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Австралии и Гватемалы фото
Банк России снизил ключевую ставку
Россия потеряет три миллиона рабочих мест
Трамп отказался от алкоголя и табака
Призовой фонд ЧМ-2018 составит $400 млн
Турецких офицеров приговорили к пожизненному сроку
Никол Пашинян: «При Саргсяне в Армении убили очень много политиков»
Армянские студенты: «Азербайджанцы – не монстры, как их описывают наши СМИ» итальянские СМИ
Азербайджанец пытался заказать убийство московскому полицейскому
В Киргизии допустили выход из "путинского союза"
Саудовская Аравия решила заняться космическим туризмом
Кровавые разборки криминальных авторитетов в Гяндже видео
Россия обзавелась собственными ударными беспилотниками
В Великобритании испытали сверхзвуковой автомобиль видео
Азербайджан строит заводы в Астрахани Заявление Лаврова
Washington Post: «Армения устроила резню в Карабахе»
Сотни детей в Азербайджане страдают сахарным диабетом Статистика Минздрава
Куда делись 115 млн манатов на оздоровление? безответные вопросы Акрама Гасанова
Искали в России – арестовали в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться