Никол Пашинян: «При Саргсяне в Армении убили очень много политиков»

«27 октября 1999 года были обезглавлены парламент и правительство, сформированные в ходе выборов, итоги которых прежде никто не ставил под сомнение». Как передает Lragir, об этом сегодня в парламенте заявил руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

По его словам, первоначально никто не сомневался в том, что парламент сформирован вотумом доверия народа, тогда как предшествовавшие и последовавшие выборы вызывали у общества обоснованные сомнения.

«Хочу напомнить, что 27 октября 1999 года Серж Саргсян занимал пост главы Службы нацбезопасности, в его прямые обязанности входила защита премьера, спикера и депутатов парламента. За время его пребывания в этой должности в Армении было убито много официальных лиц. Я уже не говорю о том, что в предшествовавший 27 октября период, как потом выяснилось, правоохранительные органы обладали информацией о подготовке теракта. И Служба нацбезопасности не предприняла соответствующих мер», - сказал он.

Что касается расследования и судебного процесса, то Пашинян отметил, что по поводу организаторов теракта есть отдельная часть. То есть то, что были организаторы, входит в официальную версию. Но эта часть дела не расследуется должным образом.

«Позвольте сказать, что пока у Сержа Саргсяна есть соответствующие рычаги, это дело не будет расследовано по справедливости», - отметил Пашинян.