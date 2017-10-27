Трамп отказался от алкоголя и табака

Президент США Дональд Трамп рассказал, как пример его старшего брата заставил его навсегда отказаться от употребления алкоголя и табака, сообщает CNN.



"У меня был брат, Фред. Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, намного лучше меня. Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: "Не пей, не пей". Он был значительно старше, и я слушал его, и уважал его", — рассказал президент США, выступая в Белом доме.

По словам Трампа, он послушался брата и решил не прикасаться к алкоголю и табаку. "Я усвоил этот урок благодаря Фреду. Усвоил", — сказал он.