Россия потеряет три миллиона рабочих мест

В ближайшее время более трех миллионов россиян будут невостребованы на рынке труда. Об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, передает Rambler News Service.

В перечне наименее предпочтительных с точки зрения трудоустройства профессий: бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, а также специалисты в системе управления и учета кадров.

По словам Абызова, ситуация, вызванная подъемом информационных технологий, будет вызовом для России, несмотря на общий дефицит кадров. «Первое — это женщины, второе — это люди в возрасте от 45 лет до 55 лет, то есть та возрастная когорта, та среда, которая очень тяжела с точки зрения новых навыков образования и новых моделей. Нам надо будет их переучить, и дать им новую профессию гораздо труднее, чем сделать это в отношении молодых людей», — заявил Абызов, добавив, что данная проблема не может быть решена усилиями одного лишь государства.