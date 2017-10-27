В Баку стартуют тестовые соревнования к чемпионату мира по BMX

28 - 29 октября в Баку пройдут тестовые соревнования к чемпионату мира по велоспорту BMX, который состоится в столице Азербайджана в июне следующего года.

Тестовые соревнования, как и сам чемпионат мира, будут организованы в бакинском велопарке BMX и имеют достаточно высокую категорию С1 в календаре Международного союза велосипедистов (UCI).

В тестах примут участие спортсмены из России, Франции, Турции, Японии, Литвы, Чехии, Италии и Германии. Соревнования начнутся завтра в 10:00. Финальный этап стартует 29 октября в 19:00.

BMX – молодой по сравнению с другими вид велоспорта. В олимпийскую программу он был включен в 2008 году.

В начале 2015 года в Баку к Европейским играм был сдан в эксплуатацию стадион BMX, отвечающий всем международным стандартам. Более того, в 2016 году, после того как UCI внесла некоторые изменения в нормативы стадиона, бакинская арена была перестроена и сейчас является единственной в мире, которая полностью соответствует стандартам UCI.