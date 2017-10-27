Украинские депутаты массово скупают биткоины

Депутаты Верховной рады активно скупают криптовалюту, а некоторые из них уже успели заработать на электронных деньгах миллионы долларов. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН.

Согласно опубликованной информации, самым состоятельный среди "криптовалютчиков" - нардеп Александр Урбанский. У него 5328 биткоинов на сумму около 30 миллионов долларов. В свою очередь у парламентария Дмитрия Голубова 4376 биткоинов на сумму 24 миллиона долларов.

Представитель фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак стал первым народным избранником, который официально задекларировал свою криптовалюту. «У меня 465 биткоинов. Это чуть больше двух миллионов долларов», — отметил он. Еще один депутат от пропрезидентскй фракции - Дмитрий Белоцерковец сообщил, что у него на счету 398 биткоинов