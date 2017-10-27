Армянский миллиардер подарил сыну Лукашенко белых львов

В Минском зоопарке проживают два белых льва — Ник и Ника. Как пишет hetq.am, редких животных привезли из Армении в качестве подарка от бизнесмена и депутата парламента РА Гагика Царукяна сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко - Коле.

Перевоз животных осуществлялся в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), отмечает портал, ссылаясь на документы, предоставленные министерством охраны природы республики.

По данным издания, всего в Белоруссию доставили четырех львов. Около года назад двое из них были переданы семьей президента в зоопарк Минска. Где находятся другие два зверя - не уточняется.