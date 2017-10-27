"Азербайджанские железные дороги" учредили дочернюю компанию

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приняло решение о создании ООО "ADY Konteyner" для осуществления контейнерных перевозок, сообщила журналистам глава отдела компании по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова.

По ее словам, решение было принято с учетом растущего в Азербайджане спроса на услуги в сфере грузоперевозок, отвечающих международным стандартам, и усиления конкуренции в мире в сфере перевозок блочными поездами на большие расстояния.

"ООО "ADY Konteyner" создано с целью реализации железнодорожных контейнерных перевозок, закупки и эксплуатации контейнеров для перевозки различных грузов, а также предоставления всех видов контейнерных услуг. Компания будет управлять всеми контейнерными площадками и перевозками в Азербайджане, а также из стран Каспийского и Черноморского регионов, стран Европы, Средней Азии, Дальнего Востока и Персидского залива", - сказала Гадирова.

"ADY Konteyner" также является оператором контейнерных перевозок через Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а кроме того, членом Консорциума ТМТМ.

"Именно "ADY Konteyner" является экспедитором через Азербайджан первого грузового поезда из 32 контейнеров, который отбыл из Казахстана и пройдет по магистрали Баку - Тбилиси - Карс", - сказала Гадирова.