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Женские туфли за $15 млн выставлены в Дубае

 

Британский дизайнер Дебби Уингэм, известная в мире своими работами в категории «Самый дорогой предмет гардероба в мире», 1 ноября презентует в Дубае самую дорогую в мире пару обуви, сообщает The National.

Стоимость ее составляет 55 млн дирхамов (14,9 млн долларов). Каблуки туфель украшены более чем 1000 бриллиантами, вправленными в платину с золотой нитью. Стоимость двух розовых бриллиантов из композиции составляет 16,2 млн дирхамов (4,4 млн долларов). Камни отличаются исключительными размерами, цветом и чистотой. Обувь, заказанная частным клиентом, создана в сотрудничестве с дизайнером обуви Крисом Кэмпбеллом.

Уингэм заявила, что созданные ею ценные украшения у многих ее клиентов хранятся в сейфах, надеваемые ими лишь раз или два в жизни. По ее словам, из драгоценных камней ее заказчиков она способна создать выполненное на заказ произведение искусства, которым можно любоваться ежедневно.

Отметим, что Уингэм является автором созданного в 2012 году эксклюзивного платья с двумя 50-каратными черными бриллиантами и абаи с редкими красными бриллиантами, выполненного в 2013 году.

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