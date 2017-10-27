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WikiLeaks предложил $100 тысяч за информацию об убийстве Кеннеди

 

Организация WikiLeaks предложила награду в 100 тысяч долларов за засекреченную часть обнародованного архива документов по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Сегодня в США впервые были опубликованы около 3 тысяч документов об убийстве президента — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов.

"WikiLeaks выдаст 100 тысяч долларов в качестве награды за нераскрытые документы о Джоне Кеннеди, в случае если они свидетельствуют о нарушении закона, неэффективности (следствия. - Ред.) или административной ошибке", — говорится в сообщении организации в Twitter.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об этом убийстве. При этом Трамп указал, что, по соображениям национальной безопасности, у него нет иного выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части в текстах данных материалов.

Ресурс WikiLeaks известен публикациями секретной информации, получаемой от анонимных источников или в результате ее утечек. Так, организация публиковала данные утечек конфиденциальных документов ЦРУ, переписку  предвыборного штаба президента Франции Эммануэля Макрона и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также секретные документы по расследованию деятельности Федеральной разведывательной службы Германии (БНД).

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