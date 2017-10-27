Иракские силы дали курдским бойцам ограниченный срок на то, чтобы те покинули приграничный с Турцией район, сообщает AFP со ссылкой на источник в правительстве Ирака.

По его словам, пешмерга дали несколько часов для ухода с территории около пограничного поста в Фишхабуре.

Накануне в спорном нефтеносном районе Зуммар провинции Ниневия возобновились столкновения между иракскими силами и пешмерга.

Правительственные войска отбили у курдов деревни вблизи маршрута стратегического экспортного нефтепровода, связывающего месторождения Киркук с турецким портом Джейхан.

Курды перекрыли данный участок трубопровода в 2014 году, отбив его у боевиков ИГ, после чего построили собственную линию чуть дальше - на севере.

Фишхабур находится на стыке границ Турции, Ирака и Сирии и имеет одинаково стратегическое значение как для Багдада, так и для курдов.

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Коалиция во главе с США подтвердила факт прекращения огня между армией Ирака и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, сообщает телеканал Rudaw.

"По нашим данным, установлено прекращение огня", — заявил представитель коалиции Райан Дилон в интервью телеканалу.

Отметим, что конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.