Маньяк пропустил двух девушек через мясорубку и скормил собакам

В подмосковных Химках задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двух молодых жительниц города Волжский Волгоградской области. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщается на сайте МВД России.

Задержанный с 18 октября находился в розыске по обвинению в двойном убийстве. По версии следствия, несколькими днями ранее он вышел из караоке-клуба в Волжском с двумя знакомыми, после чего девушек никто больше не видел. При этом их телефоны были отключены.

На сайте Следственного комитета Волгоградской области уточняется, что мужчину зовут Александр Масленников, ему 31 год, и в мае сего года он освободился из колонии, где отбывал 11-летний срок за изнасилование.

Следователи выяснили, что через несколько дней после встречи с девушками Масленников уехал на попутках в Химки, где проживает его близкая подруга. Возле ее дома рецидивист и был задержан.

«В ближайшее время он будет этапирован в Волжский для проведения с его участием следственных действий», — говорится в сообщении.

По данным издания «Блокнот Волгоград», в Волжском освободившийся Масленников проживал у отца, снимая при этом еще квартиру для встреч с любовницами. Туда он, предположительно, и отвел пропавших девушек. Из подъезда он вышел один, с двумя большими сумками.

«МК в Волгограде» со ссылкой на источник сообщает, что Масленников пропустил тела убитых девушек через мясорубку, скормив их затем собакам. С подругой, у которой мужчина скрывался, он познакомился в социальной сети сразу после совершения преступления, напросившись затем к ней в гости.