В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Баку

Обнародована программа визита в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает агентство Anadolu.

Отметим, что визит главы турецкого государства начнется 30 октября.

В этот день состоится церемония открытия железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, в которой примут участие президенты: Азербайджана - Ильхам Алиев, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, а также премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

31 октября в Баку состоится 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан - Турция также с участием президентов Азербайджана и Турции.