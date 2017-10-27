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Румыния покупает у США Patriot

 

Министерство национальной обороны Румынии выставило для публичного обсуждения законопроект о закупке у США семи систем ПРО Patriot на сумму 3,9 миллиарда долларов. Планируется, что приобретение первой системы произойдет до конца 2017 года, сообщают румынские СМИ.

По данным агентства Mediafax, "семь ракетных систем земля-воздух Patriot, которые Румыния планирует закупать у правительства США начиная с 2017 года, обойдутся в 3,9 миллиарда долларов без НДС, а оплата будет осуществлена еще до начала поставок".

Как сообщает агентство Hotnews, контракт на сумму 764,78 миллиона долларов по первой из подлежащих закупке ракетных систем земля-воздух дальнего радиуса действия (HSAM) будет заключен до конца 2017 года.  При этом четыре системы планируется передать воздушным силам Румынии, а три – ее сухопутным войскам.

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