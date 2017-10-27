Парламент Каталонии провозгласил свою независимость от Испании. Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, Reuters.

Решение было принято тайным голосованием. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против — 10 и еще два парламентария воздержались, сообщает La Vanguardia.

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Каталонское правительство представило текст резолюции, предлагающей инициировать учредительный процесс провозглашения независимости Республики Каталония, передает El Pais.

Правящая каталонская коалиция "Вместе за "да" (Junts pel Sí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) представили в пятницу резолюционное предложение об открытии учредительного процесса, который "заканчивается разработкой и утверждением Конституции республики".

Полный текст документа Junts pel Sí и CUP был направлен в парламент Испании.