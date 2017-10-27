Французский суд конфисковал имущество сына президента Экваториальной Гвинеи

Суд в Париже признал Теодорена Обианга, сына президента Экваториальной Гвинеи, виновным по делу о «приобретении имущества незаконным путем», передает RFI.

Вынесение приговора прошло в отсутствие обвиняемого, которого представляли адвокаты. 48-летний Теодорен Обиянг (который является не только старшим сыном президента, но еще и вице-президентом Экваториальной Гвинеи) приговорен к 3 годам тюрьмы (условно), штрафу в 30 миллионов евро и конфискации приобретенного им во Франции «движимого и недвижимого имущества» на сумму более 100 миллионов евро.

Адвокаты обвиняемого, заявив, что их подзащитный стал «жертвой политического процесса», выразили намерение «использовать все возможности для отмены приговора».