Мэр Марнеули навестил раненого Човдарова

Новоизбранный глава Исполнительной власти Марнеульского района Грузии, в котором компактно проживают азербайджанцы, Темур Абазов навестил в больнице получившего ранение в результате вооруженного инцидента Джейхуна Човдарова, сообщает АПА.

По словам главврача больницы, состояние Дж.Човдарова улучшилось. Его уже отсоединили от аппарата искусственного дыхания, однако к нему по-прежнему применяется интенсивная терапия.

Напомним: ночью 19 октября на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще четверых находившихся рядом с ним человек было совершено вооруженное нападение. По данному факту МВД Грузии продолжает вести расследование.