Фикрета Гусейнли в Киеве отпустили на поруки

В Киеве суд отпустил оппозиционного журналиста Фикрета Гусейнова на поруки правозащитнику Борису Захарову и депутату от "Народного фронта" Николаю Княжицкому. Об этом 27 октября последний сам написал в Facebook.

"Только что суд отдал нам на поруки азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова, против экстрадиции которого выступили Фридом Хаус, Хельсинский союз по правам человека, посольство Нидерландов, правозащитные организации", – отметил он.

Ф.Гусейнли был задержан утром 14 октября, по соответствующему запросу Азербайджана, накануне предстоявшего ему отлета из Киева в Дюссельдорф.

Предъявленное ему обвинение - мошенничество и незаконное пересечение украинской государственной границы. На момент его задержания вместе с Ф.Гусейнли находился бывший активист молодежного крыла ПНФА Yeni Fikir, принявший гражданство США и, как предполагается, агент ЦРУ, скандально известный под прозвищем "Саид".