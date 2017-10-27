Курс маната удивляет стабильностью

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 30 октября 2017 года установлен на уровне 1,7002 маната, сообщает в пятницу Центральный банк страны.
Таким образом прежний курс маната к доллару остался неизменным.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 30 октября 2017 года установлен на уровне 1,7002 маната, сообщает в пятницу Центральный банк страны.
Таким образом прежний курс маната к доллару остался неизменным.
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