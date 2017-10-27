Китай испытал секретную подлодку

Военные КНР испытали первое китайское судно, предположительно подлодку, с магнитогидродинамической (МГД) двигательной системой, сообщает Popular Mechanics.

Тестирование изделия прошло 18 октября на базе Санья в провинции Хайнань (Южный Китай), при этом отмечается, что судну удалось «достигнуть расчетной скорости».

Издание предполагает, что если бы экспериментальный аппарат и правда показал высокие скоростные характеристики, то китайские военные непременно бы публично выказали в связи с этим свои восторги. При этом допускается, что в будущем модифицированные образцы данных агрегатов будут устанавливаться на китайские субмарины.

МГД-генератор использует сверхпроводящие магниты, создающие сильные магнитные поля, и не содержит движущихся частиц. Последнее обстоятельство делает судно, оснащенное этим устройством, чрезвычайно малошумным.